Napoli, avviate le trattative per l’acquisto di un nuovo difensore: i termini dell’accordo

Giovanni Manna, dirigente sportivo del Napoli, è attento al mercato. Il binocolo del club partenopeo è caduto su Mario Gila.

Il difensore della Lazio è un profilo perfetto, agli occhi della dirigenza azzurra, per un eventuale cambiamento nell’aerea della difesa. La sua acquisizione lascerebbe alta la qualità del gioco e della prestazione.

Antonello Perillo, Condirettore della Tgr Rai Nazionale, non ha perso tempo e subito ha diffuso la notizia esclusiva. Secondo il conduttore di “Note Azzurrissime “ su Rai Radio Live Napoli, i termini dell’affare si aggirerebbero intorno ai 25 milioni. Stando a quanto trapelato, Davide Lippi sarebbe coinvolto nelle vesti di intermediario.

L’agente, oltre ad occuparsi di Gila, ha anche tanti altri nomi nel suo giro. Tra questi, c’è anche quello di Leonardo Spinazzola. Secondo le recenti indiscrezioni, il club azzurro sarebbe intenzionato a rinnovare il contratto dell’esterno sinistro.

Le parti sperano di riuscire ad arrivare ad un accordo biennale. Le trattative, nelle scorse settimane, erano giunte ad un binario morto. La situazione starebbe mutando. La dirigenza del Napoli, infatti, avrebbe cambiato idea e vorrebbe confermare il giocatore, classe 1993. Ad essere ad un passo dalla cessione, invece, sarebbe Mathias Olivera; vista la presenza di Gutierrez nella squadra. Molti club esteri sono interessati all’uruguaiano.