Napoli, trattative in corso per un nuovo giovane attaccante: i dettagli

Con l’arrivo del periodo estivo, Giovanni Manna è molto attento al mercato. Il suo mirino è caduto su Khalaili.

Secondo le recenti indiscrezioni, il Napoli starebbe puntando l’israeliano. Tuttavia, l’aspetto economico non è stato ancora definito.

La “Gazzetta dello Sport” ha rivelato l’andamento delle trattative. L’Union, attuale squadra in cui il giocatore milita, ha investito 6,5 milioni per acquistarlo dal Maccabi. Ad oggi, il cartello per la cessione è pari a 25 milioni di euro.

Se effettivamente venisse venduto a questa cifra, al momento il calciatore diventerebbe il giocatore di origini israeliane più pagato.

Il club azzurro, però, non sarebbe disposto a spendere una simile somma. L’attaccante è rimasto molto contento dall’interesse del Napoli nei suoi confronti. Ha, infatti, inserito il team partenopeo in cima alla sua lista. Non resta, dunque, che tentare di convincere l’Union ad abbassare un po’ le sue pretese. L’obiettivo è cercare di chiudere l’affare a 18-20 milioni.