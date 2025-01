Napoli, tre acquisti da 100 milioni di euro ed un parametro zero tra gennaio e giugno

La SSC Napoli lavora per il presente ed anche il futuro. Antonio Conte, soprattutto in vista della prossima stagione, vuole una squadra forte anche per la panchina e per questo motivo sarà necessario fare investimenti mirati e di un certo spessore, soprattutto dopo l’addio di Kvara.

Con il ritorno di Aurelio De Laurentiis dall’America il Napoli affonderà i primi colpi. L’obiettivo numero uno è Garnacho. L’accordo con l’attaccante è stato già raggiunto, resta da trovare quello con il Manchester United. Il Napoli non vuole andare oltre i 50 milioni di euro ed è sicuro che, a queste cifre, prima o poi l’accordo si troverà.

Oltre Garnacho, sono in piedi altre due trattative riguardanti Danilo e Yeremay. Il primo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni a parametro zero, una trattativa lunga che ha portato il calciatore a rescindere il suo contratto con la Juventus. Il secondo, invece, rappresenterebbe una vera e propria scommessa che potrebbe costare al Napoli 20 milioni di euro.

PATRICK DORGU LA CILIEGINA SULLA TORTA: LA SSC NAPOLI VUOLE ACQUISTARE IL FUORICLASSE DEL LECCE CON LA POSSIBILITA’ DI FAR RESTARE IL CALCIATORE IN PRESTITO PER I PROSSIMI SEI MESI

Per Patrick Dorgu il Napoli vuole investire 30 milioni di euro. Antonio Conte lo apprezza e il suo nome è stato spesso accostato al club partenopeo. Il mister è convinto delle potenzialità del calciatore danese e lo vorrebbe in azzurro anche per la prossima stagione.