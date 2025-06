Napoli, tre acquisti in 24 ore? De Bruyne e Marianucci certi, si accelera per il nuovo difensore

La finestra di mercato introdotta per la prima volta nel mercato di gennaio si concluderà tra poche ore e il Napoli, nella giornata di domani, perfezionerà i primi acquisti per Antonio Conte. Certa la firma di due calciatori, De Bruyne e Marianucci, ma la SSC Napoli prova ad anticipare i tempi anche per il terzo acquisto.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Giovanni Manna è al lavoro per un nuovo difensore ed un attaccante che possa sostituire Lukaku nei momenti di difficoltà. La trattativa è già stata iniziata per Beukema del Bologna.

NAPOLI, NON SOLO DE BRUYNE E MARIANUCCI: AURELIO DE LAURENTIIS VUOLE REGALARE AD ANTONIO CONTE ANCHE IL NUOVO DIFENSORE, SI ACCELLERA PER BEUKEMA DEL BOLOGNA?

Il Napoli punta ad ingaggiarlo per una cifra di circa 20 milioni di euro. Il Bologna, però, forte della stagione del calciatore, ne vorrebbe 40 ma potrebbe chiudersi ad una via di mezzo. Beukema rappresenterebbe il terzo acquisto del Napoli in meno di ventiquattro ore.