Napoli, tre acquisti per rinforzare la rosa: il preferito di Conte per sostituire Victor Osimhen

Il presidente Aurelio De Laurentiis e il nuovo dirigente Giovanni Manna sono al lavoro per regalare ad Antonio Conte una squadra a sua immagine e somiglianza. Il mister vuole uomini pronti a lottare per la maglia e non ammetterà più cali di concentrazione come accaduto nella passata stagione.

Per questo motivo sarà necessario fare investimenti sul mercato ed acquistare almeno tre calciatori perfetti per la sua formazione.

Il primo obiettivo di Conte è Alessandro Buongiorno. Valutato 50 milioni di euro dal Torino, potrebbe essere l’acquisto ideale per la sua difesa. Con Buongiorno potrebbe arrivare anche un altro difensore, l’ex Atletico Madrid Hermoso, il quale è attualmente svincolato.

SOSTITUTO VICTOR OSIMHEN, IL PREFERITO DA CONTE E’ LA RIVELAZIONE DELLA PASSATA STAGIONE

Antonio Conte sa bene che dovrà fare a meno di Victor Osimhen. L’attaccante è infatti destinato a lasciare Napoli e il calciatore preferito dal mister sarebbe Viktor Einar Gyökeres. Il bomber dello Sporting Lisbona sarebbe il calciatore ideale per Conte e nella passata stagione ha messo a segno 43 reti in poco meno di cinquanta partite.

Ha una clausola da 100 milioni di euro ma il club portoghese potrebbe farlo partire anche per il suo reale valore di mercato, ovvero 65 milioni.