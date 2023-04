Napoli, tre big inglesi pronte a pagare la clausola di Kim

Kim potrebbe lasciare il Napoli in estate dopo un solo anno in maglia azzurra. Sul giocatore ci sono tre club inglesi

Dalla prossima estate Kim Min Jae potrebbe giocare in Premier League, secondo il tabloid inglese “Daily Mail”. Secondo l’influente giornale britannico, infatti, il calciatore sud coreano avrebbe attratto gli occhi delle squadre inglesi per via delle sue caratteristiche. Spiccano la fisicità, la rapidità e la voglia di mettersi in mostra.

Tanti i margini di miglioramento per il centrale ex Fenerbahce, che però potrebbe finire per essere blindato da Aurelio De Laurentiis con un rinnovo di contratto. Il pericolo partenza è alto, specialmente perché tre squadre di Premier League starebbero pensando di pagare la clausola rescissoria.

Le ultime su Kim Min Jae

Secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, infatti, sul giocatore si sarebbero già mosse Liverpool, Tottenham e Manchester United. Le tre si sarebbero già presentate alla corte dell’entourage del giocatore chiedendo informazioni, con il Napoli che ora aspetterebbe di capire se ci siano margini di permanenza.

Tra le tre quella più accreditata sembra, al momento, il Manchester United per via della potenza economica e del voler spendere tanto. Inoltre, i Red Devils potrebbero offrire la qualificazione alla prossima Champions League se la centrassero. Da tenere d’occhio anche Liverpool e Tottenham, però. I reds continuano ad essere una delle squadre con più appeal in Inghilterra, nonostante la stagione non propriamente esaltante. Sugli spurs, invece, c’è da considerare la carta Son. Infatti, il connazionale di Kim potrebbe essere una delle carte decisive per vedere il difensore giocare con Kane e soci.