Napoli, tre cessioni in vista

Il Napoli è pronto a cedere tre giocatori, preparandosi anche ad altre due eventuali nel mercato estivo

Il Napoli pondera di cedere alcuni giocatori dell’attuale rosa durante il mercato invernale di gennaio. Alcuni non rientrano nei piani di Antonio Conte, altri sono addirittura fuori rosa. Tra questi giocatori ex imprescindibili del Napoli passato e una giovane promessa che non sembra sia stata mantenuta.

Il primo della lista è, non clamorosamente, Mario Rui. Il portoghese si trova fuori liste da mesi e per un periodo, addirittura, si è allenato fuori dal gruppo squadra. L’ex Empoli e Roma vorrebbe convincere Antonio Conte, che però non vuole trattenerlo. È cedibilissimo e a gennaio potrebbe andar via, così come Juan Jesus. Il brasiliano, post scudetto, ha iniziato una discesa incredibile sul punto di vista delle prestazioni e si trova ad essere diventato quasi un peso per questo Napoli. Per lui ipotesi ritorno in Brasile, anche se non si sa ancora troppo. Discorso differente per Alessio Zerbin, eterno incompiuto che negli ultimi anni ha girato a destra e a manca in prestito. Per lui potrebbe arrivare un altro trasferimento temporaneo, anche se la pazienza dalle parti di Napoli sembrerebbe finita e potrebbe andar via a titolo definitivo: gli azzurri spingono affinché ciò avvenga.

Due sorprese potrebbero dire addio

Altri due giocatori pronti, eventualmente, a dire addio al Napoli sarebbero Michael Folorunsho e Giacomo Raspadori. Sembravano poter tornare comodo ad Antonio Conte, invece l’ex commissario tecnico della nazionale si ritrova ad avere due giocatori che non rientrano completamente nel progetto tecnico. La sensazione è che, salvo colpi di scena, possano salutare entrambi. Raspadori ha gli occhi di Juventus e Inter addosso, mentre Folorunsho potrebbe tornare in una squadra di medio-bassa classifica in Serie A.

Entrambi i giocatori sono sicuri di giocare, salvo colpi di scena, il resto della stagione con il Napoli. Forse giusto Folorunsho potrebbe partire a fronte di un’offerta giusta, con varie squadre di Serie A che stanno osservando attentamente l’evolversi della situazione. Conte sembrava poter puntare fortemente su di lui, farne il suo nuovo Vidal, ma l’arrivo di McTominay ha annullato totalmente ogni discorso. Nulla da fare per lui.