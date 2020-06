Napoli, tre gli indisponibili per la finale contro la Juventus: Manolas vuole esserci!

Alla vigilia dell’importantissima finale di Coppa Italia da disputare allo Stadio Olimpico di Roma contro la Juventus, il Napoli sta facendo i conti con alcune indisponibilità ed alcuni ristabiliti.

A tale proposito, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione in quel di Castel Volturno, dove Gennaro Gattuso sta effettuando le ultime scelte per stilare la lista dei convocati.

All’appello mancheranno al 100% tre giocatori: Stanislav Lobotka, David Ospina e Kevin Malcuit. Il primo è alle prese con una distrazione muscolare che lo terrà ai box per almeno una settimana. Il secondo risulta invece espulso dopo che, da diffidato, è stato ammonito per perdita di tempo nella semifinale disputata con l’Inter. Infine il lungodegente terzino francese non ha ancora recuperato dalla rottura del legamento crociato.

Non solo però brutte notizie in casa Napoli. Oltre agli infortunati infatti vi è anche chi si è appena ristabilito. Si tratta di Kostas Manolas. Il difensore greco ha recuperato in brevissimo tempo dal problema muscolare rimediato in allenamento ed è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo.

Non solo, secondo quanto si apprende tra le righe del quotidiano il calciatore azzurro sta facendo di tutto per giocare la finale di Coppa, anche remando contro i dettami di cautela imposti dallo staff tecnico per la situazione. Gattuso ha recepito la grande voglia del calciatore, il quale però probabilmente dovrà accontentarsi di un posto in panchina.