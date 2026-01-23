Napoli, tre grandi nomi per rinforzare ancora l’attacco: Antonio Conte ha un sogno

Il Napoli ha deciso di accelerare con decisione sul mercato di gennaio, confermando la volontà di rinforzare in modo concreto la rosa a disposizione di Antonio Conte. Dopo l’arrivo di Giovane, operazione già definita e funzionale a dare profondità immediata alla squadra, il club azzurro non intende fermarsi e guarda ora a un innesto di livello superiore, un nome già affermato capace di alzare il tasso tecnico e competitivo del gruppo.

Il primo nome è quello di Dan Ndoye, giocatore dinamico, intenso e già abituato a ritmi elevati. La sua valutazione, però, si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra importante che renderebbe l’operazione possibile solo attraverso un prestito con obbligo di riscatto.

Ancora più elevata la richiesta per Antonio Nusa, talento cristallino e profilo di prospettiva internazionale. Il suo cartellino è valutato circa 50 milioni di euro, motivo per cui anche in questo caso il Napoli starebbe ragionando su una formula dilazionata, evitando un esborso immediato troppo pesante.

Più accessibile, invece, la pista che porta a Armand Laurientè. L’esterno del Sassuolo è considerato un profilo pronto, con esperienza in Serie A e margini di crescita ancora interessanti. Il club neroverde potrebbe lasciarlo partire per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, rendendo l’operazione decisamente più sostenibile rispetto alle altre.