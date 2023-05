Napoli, tre nomi in caso di dimissioni di Spalletti: c’è anche Conte. Le richieste del mister per restare

In casa Napoli, dopo la vittoria dello Scudetto, si pensa al futuro, soprattutto quello del mister Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’avventura del mister azzurro sarebbe ormai arrivata al capolinea dopo il grande traguardo.

Se l’allenatore azzurro dovesse dimettersi, Aurelio De Laurentiis ha già tre nomi in mente per sostituirlo: Antonio Conte, Roberto De Zerbi o Vincenzo Italiano. L’obiettivo del presidente è far restare Spalletti per aprire un ciclo, ma l’allenatore non sembra così convinto.

Tre italiani, quindi, per il futuro della panchina del Napoli. Come riporta l’edizione odierna di Repubblica, le richieste di Spalletti per restare sarebbero diverse e non solo la permanenza a Napoli dei tre big, Osimhen, Kvara e Kim: “L’altra richiesta di Spalletti riguarda un nuovo contratto con ingaggio superiore ai 2,8 milioni (premi compresi) percepito attualmente e con una durata più lunga. La “palla” ora passa a De Laurentiis che non vuole privarsi di uno degli artefici di questa cavalcata tricolore“.