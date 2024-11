Napoli, tre occasioni per il centrocampo: un ex Juventus è sempre piaciuto ad Aurelio De Laurentiis

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di fare un grande mercato invernale. Dopo gli acquisti durante la sessione estiva, la società partenopea potrebbe ulteriormente rinforzare la squadra ed acquistare calciatori già sondati nei mesi precedenti. L’obiettivo è rinforzare la difesa ma, probabilmente, un colpo sarà fatto anche a centrocampo.

Riguardo quest’ultimo settore, il mercato potrebbe offrire importanti occasioni, nomi che il club partenopeo ha già messo nel mirino nelle precedenti sessioni di calciomercato ma che poi non ha mai concluso la trattativa per via di diverse problematiche.

Tra i vari nomi forti sono quelli di Lo Celso, Soumaré ed una vecchia conoscenza del campionato italiano: Emre Can. Il centrocampista del Borussia Dortmund sarebbe un’alternativa di qualità e sostanza all’interno del club azzurro. Un calciatore che può fare la differenza quando chiamato in causa. L’attuale centrocampista del Borussia Dortmund piace e non poco ad Aurelio De Laurentiis.

Il giocatore, però, ha tre nodi che bloccano la possibile trattativa. Il primo l’età, visto che Aurelio De Laurentiis non sarebbe disposto a spendere troppo per un giocatore arrivato ai 30 anni. Secondo, il prezzo: sarebbe ritenuta troppo eccessiva la richiesta di 10 milioni di euro dei gialloneri per privarsene. Ultimo, ma non ultimo, lo scoglio stipendio. Emre Can, difatti, percepisce circa 4 milioni di euro annui che sarebbero troppi secondo quello che vuole Aurelio De Laurentiis per una riserva.

La trattativa potrebbe accendersi nel caso in cui i gialloneri abbassassero le proprie richieste e il giocatore di origini turche arrivasse a decurtarsi lo stipendio pur di sposare il progetto partenopeo. Improbabile, certo, ma può succedere.