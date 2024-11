Napoli, tre-quattro acquisti a gennaio: Antonio Conte vuole rinforzare la squadra

Il prossimo mercato di gennaio porterà alla SSC Napoli nuovi calciatori. Antonio Conte vuole una squadra forte e per farlo sarà necessario intervenire nel mercato di gennaio.Con l’arrivo del mercato di gennaio, infatti, ci saranno almeno tre o quattro acquisti, con l’allenatore partenopeo che avrebbe già fatto sapere a Giovanni Manna i ruoli che bisognerà rinforzare.

Il primo acquisto potrebbe arrivare in difesa, con uno tra Juan Jesus e Rafa Marin che potrebbe fare le valigie. Uno dei nomi caldi è Skriniar ma il suo alto ingaggio frena la trattativa. Un altro calciatore che potrebbe risultare utile alla causa azzurra è Kiwior dell’Arsenal, ma non sono da sottovalutare calciatori già presenti in Serie A come Bijol.

NAPOLI, TRE ACQUISTI NEL MERCATO DI GENNAIO? SONO FORTI I NOMI DI DORGU E BONNY MA SI VALUTA ANCHE UN INVESTIMENTO PER RINFORZARE IL REPARTO DIFENSIVO

Sulle fasce Antonio Conte ha una preferenza ben preciso e bisogna arrivare a Lecce: Patrick Dorgu. Quest’ultimo è valutato circa 30 milioni ma rappresenta un grande investimento sia per il presente che per il futuro. In attacco, invece, tutte le strade portano a Bonny, attaccante del Parma.