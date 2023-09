Napoli, Trombetti: “Ci sono difetti evidenti. Garcia vuole fuori Lobotka”

Guido Trombetti, grande tifoso del Napoli, è intervenuto dagli studi di Canale 21 nel corso della trasmissione Campania Sport. Per l’occasione ha parlato della situazione odierna del club azzurro e svelato dei retroscena interessanti su Rudi Garcia.

I segreti di Rudi Garcia

“Ci sono difetti evidenti, in questo Napoli. In primis, si denota un grande stato confusionale di questa squadra. I due giocatori-simbolo, Kvara e Osimhen, che tutti ci invidiano, non stanno rendendo.

Garcia dice che ha fatto questa preparazione perché deve pensare ad un campionato lungo e da concludere meglio dell’anno scorso… Ma perché, perdere le prime quattro è meglio che perdere le ultime quattro?” ha detto Trombetti.

“Garcia non sta apportando nulla di concretamente nuovo. A Genova, ha giocato con la squadra di Spalletti, identica; ma in campo, con lui in panchina, si vede solo confusione. Ce lo deve spiegare. Quando parla ai giornalisti, inoltre, mostra un sorriso beffardo.

Garcia ha un’idea inconfessabile: fare fuori Lobotka e giocare col 4-2-3-1, perché così Raspadori troverebbe posto. Vuole usare Cajuste ed Anguissa in mediana” è convinto l’ex Rettore della Federico II.