Napoli, Trombetti su Osimhen: “Guadagna troppo e ha i suoi difetti”

Il Napoli si trova in una situazione complessa. Il futuro di Victor Osimhen sarà un elemento cruciale per la strategia di mercato degli azzurri nella prossima stagione.

L’attaccante nigeriano è in attesa di conoscere la sua destinazione, ma al momento nessun club si è mostrato disposto a pagare la clausola rescissoria di 130 milioni di euro prevista dal suo contratto. Guido Trombetti, accademico e tifoso del Napoli, ha condiviso il suo punto di vista sulla questione durante un’intervista a Radio Marte.

Trombetti: “Il Napoli non può non cedere Osimhen”

“Da matematico, quali sono le probabilità che Osimhen sia venduto a 130 milioni della clausola? Una probabilità bassa. Il Napoli non può non cederlo, perché gli servono i soldi, perché Victor guadagna troppo e perché lui, qui, non vuole starci. Se trova chi porta i soldi, io lo accompagno alla porta.

130 milioni sull’unghia è improbabile che ti li diano: fortemente improbabile. Non so quanto potrà incassare il Napoli, perché il ragazzo non ha fatto questa grande stagione. Anzi, nello scorso campionato, ha evidenziato i suoi difetti caratteriali“, ha concluso Trombetti.