Napoli, troppe partite per Di Lorenzo e visita a Pineta Grande. Corrado: “Gioca sempre, sta soffrendo”

In casa Napoli l’entusiasmo è alle stelle dopo le ultime uscite stagionali. I calciatori azzurri stanno offrendo un grande spettacolo ed è lecito sognare qualcosa di grande, uno Scudetto che da molti anni manca alla piazza azzurra.

Ai microfoni di Tele A è intervenuto il giornalista Antonio Corrado il quale ha parlato del Napoli e delle ultime prestazioni della squadra azzurra.

In particolare, ha visto un calciatore azzurro in una condizione precaria per via delle numerose partite giocate: “Alex Meret mi è apparso insicuro. Se ci fate caso, non usciva mai dalla porta. Inoltre ho visto Giovanni Di Lorenzo molto stanco. Secondo me gioca sempre e sta soffrendo, dovrebbe riposare un po’ per recuperare la forma migliore“.

Il capitano azzurro, infatti, fino a questo momento, ha preso parte a tutte le partite stagionali della squadra. Solo nell’ultima gara contro l’Ajax, mister Spalletti gli ha concesso 10 minuti di stop.

Non a caso, subito dopo la partita contro l’Ajax, il calciatore si è recato con lo staff azzurro alla clinica Pineta Grande per effettuare accertamenti al ginocchio, con esito negativo.