Napoli, troppi gli infortuni: la squadra è troppo fragile? Le possibili cause

Il Napoli di quest’anno si ritrova ad essere sfortunatissimo, con varie assenze che stanno condizionando la sua stagione. Ultimo Kevin De Bruyne, che starà fermo almeno per quattro mesi e si sottoporrà ad un intervento

Kevin De Bruyne si ferma

Quello del centrocampista belga è solo l’ultimo dei gravi infortuni capitati all’interno della squadra azzurra nell’ultimo periodo. Il calciatore ex Manchester City si è fermato con l’Inter e si dovrà sottoporre ad un intervento che lo terrà fuori almeno quattro mesi.

Questo è solo l’ennesimo infortunio di questo inizio di stagione, dove i partenopei hanno visto troppi giocatori fermarsi. Meret ne avrà almeno fino a Natale, mentre per il ritorno di Lobotka ci si dovrà aspettare altre due settimane prima che possa essere ristabilito. Lukaku tornerà verso metà dicembre, ma sarà probabilmente arruolabile solo da gennaio. Da ricordare che si sono fermati anche Rrahmani, Buongiorno, McTominay e Hojlund, tutti giocatori rientrati e utili ma che hanno preoccupato e non poco Napoli.

Quali sono le possibili cause di tutti gli infortuni all’interno del Napoli?

Sono troppi, tanti gli infortuni muscolari avvenuti all’interno del Napoli durante questi mesi. Le riflessioni sono di natura medica, visto che la preparazione è forse sembrata troppo pesante per i tanti nuovi arrivati e i non, che si stanno dovendo adattare ad uno stile di allenamento che in tanti hanno definito come pesante.