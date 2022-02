Napoli, troppi infortuni muscolari: De Laurentiis chiede l’aiuto di un luminare del Policlinico Gemelli

Nella stagione del Napoli attualmente in corso non può passare inosservato il fattore infortuni. Mai come quest’anno, i problemi muscolari che affliggono i tesserati azzurri sono di una frequenza allarmante, soprattutto in relazione al numero molto basso di infortuni registrati invece nelle stagioni precedenti.

Nelle ultime ore così, secondo almeno quanto si apprende tra le pagine di Repubblica, a cercare di far luce sulla situazione ci ha pensato lo stesso Aurelio De Laurentiis in persona. In particolare, il patron azzurro ha chiesto una supervisione a un luminare del settore, esercente al Policlinico Gemelli.

Ovviamente il presidente del Napoli non vuole mettere alcuna pressione allo staff atletico di Luciano Spalletti, né al team medico del club, ma vorrebbe quantomeno capire la causa di questo trend spiacevole e limitante. Se prima infatti ci si poteva appellare, seppur in parte, a coincidenza e sfortuna, ora il sospetto che sotto ci sia qualcosa è molto grande.

Importante dunque a questo punto sarà il colloquio tra le varie parti in gioco: De Laurentiis, Luciano Spalletti, lo staff dei preparatori e l’eventuale consulto medico. Qualche spiegazione andrà data, al fine di prendere i dovuti accorgimenti.

Ovviamente il consulto non sarà atto solo a finalizzare nel migliore dei modi questa stagione, ma anche e soprattutto a partire al massimo la prossima stagione. In base al responso comunque, non sono da escludere rivoluzioni riguardanti lo staff azzurro.