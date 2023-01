Napoli, troppo forte il desiderio di Sirigu di giocare: avviate le pratiche per il trasloco dalla città partenopea

Nel mercato di gennaio, la SSC Napoli non vuole effettuare stravolgimenti. L’unico acquisto, fino a questo momento, è stato il terzino Bartosz Bereszyński ed è stata ormai definita la trattativa per il trasferimento in Campania di Pierluigi Gollini.

Il portiere, di proprietà dell’Atalanta, è in prestito alla Fiorentina e nelle prossime ore si trasferirà in Campania per giocare con la maglia del Napoli. Percorso inverso, invece, farà Salvatore Sirigu, il quale andrà difendere la porta della squadra toscana.

A chiedere di andare via è stato proprio il portiere del Napoli, il quale, nonostante le lacrime agli occhi per non poter più lottare per lo Scudetto, ha preferito andare in una squadra dove aumenterebbero le possibilità di giocare.

Salvatore Sirigu ha infatti già avviato le pratiche per il trasloco e nelle prossime ore è atteso a Firenze per allenarsi con i suoi nuovi compagni di squadra.

Considerata la sua età, 36 anni, l’ex portiere del PSG ha il desiderio di calcare il prato verde e non stare a guardare i suoi compagni.