Napoli, trovato il nuovo mister? Malfitano: “Manca solo la firma”

Sembrerebbe che Aurelio De Laurentiis abbia individuato Giovanni Manna come prossimo Direttore Sportivo del Napoli. Tuttavia, resta ancora da stabilire chi prenderà il timone della squadra come nuovo allenatore, dato che sembra ormai certo che Francesco Calzona non sarà confermato.

Secondo i rumors di mercato, la corsa per la panchina partenopea è tra Vincenzo Italiano e Antonio Conte. De Laurentiis sembra propendere per Italiano, ma Conte è sempre stato il suo sogno, sin dai tempi in cui dirigeva lo Spezia.

Malfitano: “Fatta per Italiano”

Le dichiarazioni del giornalista Mimmo Malfitano, rilasciate durante la trasmissione Extratime su Primativvù, sembrano confermare che la scelta sia incline verso Italiano. Malfitano afferma che è praticamente fatta e manca solo la firma per ufficializzare l’accordo.

Secondo lui, l’opzione Conte è meno probabile, poiché il coach salentino richiederebbe un considerevole investimento sul mercato dei trasferimenti, cosa che De Laurentiis potrebbe trovare difficile da accettare.