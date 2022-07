Napoli: trovato il sostituto di Koulibaly

Kalidou Koulibaly, classe ’91, è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2023. Se fino a qualche giorno fa De Laurentiis sperava ancora in un rinnovo del calciatore ed era atteso a Dimaro per il faccia a faccia decisivo, adesso non sembra esserci più nulla da fare.

Per Koulibaly, infatti, si è aperta la strada del Chelsea per un’operazione da 38 milioni più bonus che è difficile da rifiutare.

L’incasso sostanzioso permetterà alla società di De Laurentiis di potersi fiondare sul talento del Manchester United, l’ivoriano Eric Bailly.

Bailly, classe ’94, acquistato dal Manchester nel 2016 per circa 40 milioni ha totalizzato con i Red Devils un totale di 113 presenze.