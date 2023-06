Napoli, trovato l’accordo per Gabri Veiga: le cifre

A sorpresa, ma non troppo, Rudi Garcia è il nuovo allenatore del Napoli. La notizia dell’interessamento del club azzurro l’avevamo già data qualche giorno fa, ma adesso è ufficiale. Come spiega l’edizione odierna de Il Mattino, la società vuole fare le cose per bene e per rendergli omaggio vuole accelerare le pratiche per Gabri Veiga.

Trovato l’accordo per Gabri Veiga

Il club azzurro, infatti, vuole mettere sul piatto 30 milioni di euro per Gabri Veiga, pilastro del centrocampo del Celta Vigo e talento della nuova generazione spagnola. Su di lui c’è mezza Europa, la concorrenza è tanta ma è anche vero che il giovane è stato una rivelazione della Liga.

Tuttavia, gli azzurri sono mossi con un certo anticipo, pertanto potrebbe arrivare già da quest’estate nell’ottica dell’addio di Zielinski. Veiga è stato seguito per tutto l’inverno da Micheli e Mantovani, collaboratori del ds Giuntoli e con il suo agente ci sono stati già una serie di colloqui telefonici.

Non solo, pare che sia stato formulata anche una bozza del contratto: 5 anni a circa 1,9 milioni all’anno. Il Celta Vigo, però, vuole che venga versata per intera la clausola (40 milioni di euro).