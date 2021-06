Napoli, Tsimikas piano B per la fascia: Emerson Palmieri la priorità

Parafrasando parzialmente Antonello Venditti, nel calciomercato ci sono trattative che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Questo sembra il caso ad esempio di Kostas Tsimikas, nome tornato di moda in quel di Napoli, secondo quanto raccontato dal Corriere dello Sport.

Il terzino greco era stato a lungo seguito lo scorso anno dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, per poi però approdare al Liverpool. In Inghilterra però Tsimikas non sta trovando affatto continuità, anzi. Allo stesso tempo il gradimento del Napoli è rimasto intatto. Ecco quindi che le due strade potrebbero incrociarsi nuovamente.

Al momento comunque, come sottolineato più volte, le priorità del club azzurro sono altre, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro: il piano A rimane Emerson Palmieri, esterno del Chelsea e già allenato in passato da Luciano Spalletti.

Sullo sfondo non è comunque da depennare il nome di Reinildo Mandava, 27enne terzino del Lille. Molte alternative dunque, in un ruolo per cui da tempo c’è necessità ed urgenza di operare sul mercato. Questo dovrebbe essere l’anno buono per un’operazione importante in entrata, così da consegnare nelle mani di Spalletti una rosa ancora più competitiva.

Da capire inoltre che valutazioni farà il tecnico toscano di Malcuit sulla fascia destra: in caso di bocciatura, non è affatto da escludere l’acquisto di un terzino destro, al fine di completare il pacchetto difensivo dell’organico del Napoli.