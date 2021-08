Napoli, Tutino ceduto a titolo definitivo per 5 mln + bonus: da 13 anni era di proprietà del club

Il mercato del Napoli è iniziato ufficialmente. Dopo settimane di stallo, la dirigenza partenopea ha iniziato a cedere alcuni dei suoi calciatori, con De Laurentiis che potrebbe riservare anche qualche cessione eccellente.

Nelle ultime ore la SSC Napoli ha ufficialmente ceduto Gennaro Tutino al Parma a titolo definitivo.

Il Parma verserà nelle casse della società partenopea circa 5 milioni di euro subito ed un altro milione in caso di promozione del club in Serie A.

Con Tutino il Napoli ha quindi iniziato il suo mercato estivo che fino a questo momento era in una situazione di stallo.

Nella giornata di ieri il calciatore ha svuotato il suo armadietto di Castel di Sagro e salutato i suoi compagni di squadra anche con qualche lacrima agli occhi. Nonostante abbia indossato per poco la maglia azzurra per via dei numerosi prestiti, Tutino lascia per la prima volta Napoli dopo essere stato un calciatore azzurro dal lontano 2008, dai tempi della Primavera.