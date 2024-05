Napoli, tutti a rischio con Antonio Conte? Il mister vuole solo calciatori motivati

Aurelio De Laurentiis non vuole rimanere a guardare e vuole rispondere alle dure contestazioni dei tifosi un colpo ad effetto: Antonio Conte: Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente partenopeo ha intenzione di dare subito una scossa all’ambiente partenopeo.

“Dopo l’ultimo perverso disastro con il Bologna, De Laurentiis ha deciso che bisogna almeno fare un tentativo disperato perché serve una mossa “alla Benitez” o “alla Ancelotti” per ribaltare ancora una volta il tavolo, per riaccendere la gioia: e in queste ore, quindi, tornerà all’assalto di Antonio Conte dopo averlo messo da parte troppo in fretta. Ha sentito le voci della contestazione, non ne è rimasto indifferente. È andato via in un lampo”, conclude il noto quotidiano.

Con Antonio Conte in panchina tutti i calciatori sono i discussione e non sarebbe una sorpresa se, dopo la conclusione dell’attuale campionato, tutta la squadra titolare lasci Napoli.

L’ex allenatore della Juventus, infatti, vuole solo calciatori motivati e, al momento, nessuno sarebbe in grado di assicurarlo. Per ricostruire la squadra, però, sarà necessario un budget importante, forse anche fuori portata, da 250 milioni ed un top player in ogni ruolo del campo.