Napoli, tutti aspettano una tua sconfitta: il calo di gennaio non è mai arrivato

Tutti aspettano una sconfitta del Napoli, eppure la squadra di Luciano Spalletti continua a macinare vittorie. Anche contro il Sassuolo, gli azzurri hanno dominato e messo a segno due reti per continuare la corsa allo Scudetto.

Qualche giorno fa, ai microfoni di SKY, l’ex calciatore della Juventus, Giancarlo Marocchi, ha parlato del Napoli e di un invito all’allenatore del Sassuolo a battere gli azzurri nella prossima partita: “Alessio, mi fai una promessa? Battete il Napoli?“.

Marocchi non è l’unico a sperare in una sconfitta degli azzurri. Anche il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha sminuito la squadra azzurra, esaltando invece l’Inter: “La squadra in Italia con l’organico migliore non è il Napoli, ma l’Inter. Ai nerazzurri manca la cazzimma che invece sta avendo la formazione di Luciano Spalletti. Un momento ‘no’ per gli azzurri, non è immaginabile ma di sicuro qualche sconfitta arriverà. Gli azzurri sono una realtà piena di giocatori esperti, poi se trovi Osimhen, Kvara e Kim fai anche tombola. Il Napoli fa un tipo di mercato dove serve anche una dose di fortuna, oltre che di bravura“.

Dopo l’ennesima vittoria del Napoli, questa volta contro il Sassuolo, i giornalisti delle varie testate non hanno potuto fare altro che esaltare gli azzurri e il suo allenatore, Luciano Spalletti.

Dopo la sosta mondiale, tutti speravano in un calo del Napoli, e ne erano quasi sicuri dopo la sconfitta di Milano contro l’Inter. Il calo non è mai arrivato ed anzi i calciatori sono ancora più convinti di poter vincere il tricolore.