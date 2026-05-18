Antonio Conte e il Napoli sembrano sempre più vicini a un clamoroso bivio. Nonostante una stagione importante e la sensazione di aver riportato entusiasmo e mentalità vincente nell’ambiente azzurro, nelle ultime settimane si sono moltiplicati i segnali che fanno pensare ad una separazione ormai inevitabile. Le parole pronunciate dopo le ultime partite, i silenzi della società e soprattutto i continui rumors sul futuro dell’allenatore stanno alimentando un clima che lascia presagire un finale già scritto.

Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, non vorrebbe farsi trovare impreparato. Il presidente sa bene che l’anno del centenario del Napoli rappresenterà una stagione storica e simbolica, motivo per cui la scelta del prossimo allenatore dovrà avere un peso enorme sia dal punto di vista tecnico che emotivo. Ed è proprio per questo che, nelle ultime ore, starebbe prendendo sempre più quota un nome ben preciso: Maurizio Sarri.

L’ex allenatore dello Scudetto sfiorato del 2018 viene considerato l’unico profilo capace di raccogliere davvero l’eredità di Conte senza far rimpiangere il tecnico salentino. Sarri conosce Napoli, conosce l’ambiente e soprattutto ha lasciato un legame fortissimo con gran parte della tifoseria.

Tutto ciò che sta accadendo, tra indiscrezioni, contatti e movimenti sotterranei, sembra andare in una direzione ben precisa. Conte appare sempre più distante dal progetto futuro del Napoli, mentre Sarri torna lentamente al centro dei pensieri della società.