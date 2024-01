Napoli, tutti i nomi seguiti dal club

Dopo la finale di Supercoppa persa contro l’Inter, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo di due nuovi calciatori. Il club, infatti, non ha intenzione di lasciarsi sopraffare dalla sconfitta e continua a guardarsi intorno alla ricerca di talenti.

I nomi seguiti dal club azzurro

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport in edicola, il dirigente azzurro e il reparto mercato stanno continuando a valutare le situazioni dei potenziali acquisti per rinforzare inizialmente la difesa, come richiesto da Mazzarri, e successivamente il centrocampo (con una preferenza per la formula del prestito con diritto di riscatto).

Al momento, i nomi coinvolti sono quelli dei difensori centrali Nehuen Perez dell’Udinese e Arthur Theate del Rennes; e dei centrocampisti Orel Mangala del Nottingham e Sasa Lukic del Fulham.

Durante le trattative con la Fiorentina, si è anche discusso di Antonin Barak, anche se al momento questa possibilità sembra essere stata temporaneamente accantonata.