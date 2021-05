Napoli, tutti spingono per Spalletti. Mangiante: “Allenatore bravo e vincente!”

Continuano ad arrivare sempre più riscontri circa il possibile approdo di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. L’indiscrezione di mercato che metterà fine all’avventura di Gattuso raccoglie ogni giorno che passa nuovi plausi. L’ultimo arriva dalla pensa del giornalista SKY, Angelo Mangiante.

A proposito del nuovo allenatore degli azzurri, il cronista della nota pay tv commenta: “Spalletti è un allenatore vincente che ha vinto l’ultimo trofeo che ha vinto la Roma. Fa lavorare tanto i calciatori, fa crescere il gruppo e soprattutto i giovani“.

Proprio questo punto sarebbe quello che più interessa alla dirigenza del Napoli. Ormai è da anni che non si vede in prima squadra un frutto del settore giovanile partenopeo. Spalletti, insieme al suo staff, sarebbe la garanzia per i talentini dell’U21 di venire accolti in prima squadra maturando le proprie doti accanto a campioni già affermati.

Conclude poi Mangiante spiegando: “Spalletti è il tecnico che ha riportato l’Inter in Champions e l’ha lasciata in Champions. Lo metto sicuramente tra i più grandi allenatori italiani“.

Nessun veto, anzi, una grande accoglienza da parte del giornalista Sky per il tecnico di Certaldo che sarebbe pronto a rituffarsi in Serie A dopo un lungo periodo sabbatico. De Laurentiis lo apprezza così come il suo ds Giuntoli. Il sì potrebbe arrivare appena dopo la fine della stagione. Le buone premesse per l’apertura di un ciclo vincente ci sono già tutte.