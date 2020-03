Napoli, tutto fatto per il rinnovo per Zielinski: si attende solo l’ufficialità

Quest’oggi dalla redazione di Sky Sport sono arrivati degli aggiornamenti riguardo al Napoli. Nello specifico, si è discusso della situazione contrattuale che lega Piotr Zielinski agli azzurri. Il centrocampista polacco ha infatti il contratto in scadenza nell’estate 2021 e tra il suo entourage ed il Napoli da tempo vanno avanti prove d’accordo per il rinnovo.

Rinnovo che, a quanto si apprende, è cosa fatta. Le parti avevano già trovato l’accordo, poi l’emergenza Coronavirus aveva bloccato tutto. Ora è invece praticamente tutto fatto e si attende solo l’ufficialità della notizia da parte del club. Piotr Zielinski sarà ancora un giocatore del Napoli per le prossime stagione.

La squadra partenopea di Aurelio De Laurentiis ha investito il proprio talento polacco di un ruolo d’importanza chiave all’interno della rosa azzurra. Piotr Zielinski rappresenta un vero e proprio patrimonio, tecnico ed economico, in quel di Napoli. La strada quindi è segnata e la carriera del polacco sarà ancora tinta di azzurro.

Ciò invece non si può dire ad esempio dell’altro polacco presente in rosa, Arkadiusz Milik. L’ariete azzurro ha più volte rifiutato le offerte di rinnovo presentategli dal Napoli ritenendole non soddisfacenti. Di contro risposta Aurelio De Laurentiis pare aver deciso di non voler più provare ad accontentare il proprio attaccante, il quale con ogni probabilità lascerà la maglia azzurra durante la prossima estate.