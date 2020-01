Napoli, tutto fatto per Politano: Gattuso si oppone alla cessione di Llorente

Quest’oggi sono arrivate parecchie notizie a riguardo: Matteo Politano è un nuovo calciatore del Napoli. Per ufficializzare l’affare mancano solo firme ed annuncio ma oramai è tutto fatto. Il calciatore dell’Inter passa in azzurro già da questa sessione di mercato per una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

La formula dell’acquisto, ancora da confermare, dovrebbe essere un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto. L’ala offensiva ex Sassuolo gode della massima stima del tecnico Gennaro Gattuso, il quale ha richiesto il suo nome per far rifiatare Callejon, risultato in netto appannamento nelle ultime uscite.

Inizialmente la trattativa doveva essere uno scambio tra i due club: al Napoli sarebbe arrivato appunto Politano, in direzione opposta sarebbe sbarcato all’Inter l’attaccante spagnolo Fernando Llorente. Su quest’ultimo però vi è stata la decisa opposizione di Gennaro Gattuso che, non potendo puntare sull’infortunato Dries Mertens, ha preferito non privarsi dell’unica alternativa a Milik attualmente presente in rosa.

Non è detto comunque che Fernando Llorente rimarrà alle pendici del Vesuvio: tutto infatti dipenderà da Dries Mertens. Se l’attaccante belga riuscisse a dimostrare al più presto la propria integrità fisica, allora l’attaccante spagnolo potrebbe anche fare le valigie e cambiare aria. In questo momento però liberarsi dell’ariete offensivo potrebbe essere una mossa azzardata.