Napoli, tutto su Asllani

Dopo Parisi e Bajrami, sembra interessare un altro calciatore dell’Empoli ai partenopei. Asllani potrebbe diventare un azzurro

Krisjian Asllani è il possibile prossimo colpo di mercato del Napoli. Il calciatore dell’Empoli sta stupendo in positivo in questa stagione, tanto da guadagnarsi la possibile chiamata da un big club.

Questo big club potrebbe essere il Napoli, che punterebbe sul giocatore per rinforzare il proprio reparto centrale del campo. Il giocatore potrebbe arrivare tramite una contropartita.

Chi va all’Empoli?

Il prescelto sembra essere Luperto. Ormai il giocatore è fuori dai piani partenopei e potrebbe venir utilizzato per arrivare ad Asllani.

I toscani sembrano gradire la contropartita e probabilmente l’affare si farà. La gazzetta dello sport parla del giocatore come uno capace di grandi cose e con una grossa personalità. Per il centrocampo azzurro sarebbe manna del cielo, visto il periodo con continui cali fisici e il bisogno di più pedine in quella zona del campo.

Asllani non sarebbe l’unico a passare in Campania, però. Anche Parisi e Bajrami sembrano essere pronti al grande salto, con il Napoli pronto ad investire pesantemente sui tre giocatori dei toscani. Una trattativa che si prospetta in discesa e che potrebbe definirsi in modo veloce.

I costi sembrano essere contenuti, con il Napoli che potrebbe spendere massimo 20-25 milioni di euro per tutti e tre. Una cifra che potrebbe essere quella giusta per rimpolpare la squadra, attraverso innesti mirati e fatti per ringiovanire la rosa. Resta da capire quando e come il Napoli si muoverà, ma l’intesa c’è.