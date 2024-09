Napoli, TuttoJuve: “Vietare la trasferta ai tifosi napoletani”. Intanto da Torino iniziano a rimpiangere Antonio Conte

Nella scorsa partita tra Cagliari e Napoli, la gara è stata sospesa per alcuni minuti per via delle tensioni tra le due tifoseria. In vista di Juventus-Napoli, da Torino si augurano la chiusura del settore ospiti. Il portale TuttoJuve.com scrive: “[…] Di fronte ai gravi fatti di Cagliari, l’auspicio è che in settimana si muovano gli organi competenti per individuare i responsabili degli ultimi deprecabili atti di violenza e per vietare la trasferta dei tifosi napoletani o pseudo tali, all’Allianz Stadium”.

“Quella di sabato 21 settembre è indubbiamente una gara ad altissimo rischio e non certo per colpa del civilissimo pubblico torinese, che deve essere assolutamente tutelato”, conclude il noto portale di fede bianconera.

ANTONIO CONTE, I TIFOSI DELLA JUVENTUS RIMPIANGONO IL LORO PRECEDENTE ALLENATORE: “LO ABBIAMO LASCIATO AL NAPOLI, ERA LUI IL MISTER CHE DOVEVA PRENDERE CRISTIANO GIUNTOLI”

In vista della partita che si disputerà sabato prossimo, i tifosi della Juventus iniziano a rimpiangere Antonio Conte. Paolo I, su Facebook, scrive: “Abbiamo lasciato il miglior tecnico al Napoli, che peccato”, Giacomo L. aggiunge: “Lo dovevamo prendere noi, era un usato sicuro. Avevamo bisogno di uno come lui, la sua grinta non si vede tutti i giorni”.