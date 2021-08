Napoli, Tuttosport: “Zanoli ha convinto. Resta in prima squadra”

Con la giornata di oggi, comincia il secondo ritiro estivo per il Napoli, che si terrà a Castel di Sangro. Il ritiro abruzzese durerà fino al 15 agosto, e prenderanno parte anche i rimanenti reduci dalle vacanze. In aggiunta a loro si aggregeranno, come a Dimaro, anche molti giocatori ritornati dai prestiti e alcuni giovani che hanno convinto in questa prima parte di ritiro estivo. Uno su tutti, è Alessandro Zanoli.

Luciano Spalletti ne aveva bloccato la cessione iniziale, visto che molti club, dalla Serie A fino alla Lega Pro, erano interessati al classe 2000. L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport rivela che, il giovane calciatore ex-Carpi ha impressionato molto positivamente Spalletti, che lo ha riconfermato in rosa, e ha definitivamente bloccato qualsiasi cessione.

Sembra che Zanoli abbia scavalcato le gerarchie sulla fascia destra, quindi prevalendo su Kevin Malcuit. Infatti il terzino francese non ha fornito una buona prestazione contro il Wisla Cracovia, e per questo motivo il carpigiano potrebbe essere lui il nuovo “vice-Di Lorenzo”. Spalletti avrebbe l’appoggio di De Laurentiis in questa sorta di “investimento interno”. In una recente esternazione del patron partenoepo, dichiarava che venissero valorizzati sui giovani in cui si era investito tanto.

Il Napoli lo comprò quasi tre anni fa dal vivaio del Carpi e ha investito su di lui. Lo scorso anno ha ben figurato in Lega Pro con il Legnago Salus. Classico terzino destro di spinta dotato di ottima corsa e discreta tecnica. Gioca tranquillamente anche al centro della difesa anche grazie alla sua fisicità che gli consente di dire la sua nei contrasti aerei. Tutte caratteristiche che hanno impressionato il mister e gli addetti ai lavori dell’ambiente napoletano.

Il destino è tutta nelle mani del giovane difensore. Di certo manca un po’ di esperienza, ma grazie a questa alternanza con Di Lorenzo, potrebbe avere il giusto minutaggio e dire la sua. Se tale situazione dovrebbe essere confermata, Malcuit potrebbe dire addio al Napoli, e magari riutilizzare i gudagni di una sua cessione per acquistare alcuni innesti di fondamentale importanza.