sabato, Febbraio 21, 2026
Napoli, non perde tempo: contatti presi con l’Udinese

Di Francesca Panico
Fonte Flickr

Giovanni Manna non perde tempo. Il Direttore sportivo del Napoli è già a lavoro per il mercato estivo. L’obiettivo è quello di acquisire nuovi giocatori che portino la squadra al suo livello ottimale.

Per ora, Aurelio De Laurentiis vuole ancora per la prossima stagione Antonio Conte al timone dal suo team. Al termine delle partite, i due uomini si incontreranno e discuteranno delle questione e dei termini.

Nel mirino del Napoli da diverso tempo c’è Solet, attuale difensore dell’Udinese. Il calciatore ha un contratto con la squadra friulana con scadenza 30 Giugno 2027.

Secondo alcune voci, i dirigenti vorrebbero rinnovare l’accordo fino all’2029. Le trattative, tuttavia, non starebbero procedendo.

Potrebbe, dunque, esserci una svolta inaspettata. L’Udinese potrebbe, infatti, ridurre di molto il prezzo fissato inizialmente, pari a 25 milioni di euro. La cessione potrebbe chiudersi a quindici, venti milioni. I partenopei, stando a quanto trapelato, si sarebbero già messi  in contatto con la squadra friulana.

