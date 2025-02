Napoli-Udinese, le probabili formazioni: Conte si affida a Juan Jesus, Buongiorno partirà dalla panchina

Napoli ed Udinese scenderanno in campo allo stadio Maradona di Napoli domenica 9 febbraio alle ore 20.45. Antonio Conte ha scelto la formazione titolare che sarà la stessa della partita contro la Roma, con Juan Jesus schierato ancora una volta dal primo minuto al posto di Alessandro Buongiorno.

Come anticipato nella conferenza stampa, infatti, l’acquisto estivo da oltre 30 milioni di euro partirà dalla panchina in quanto non è ancora al top della forma dopo il recente infortunio. Juan Jesus sta offrendo prestazioni importanti ed il mister vuole far recuperare l’ex Torino al 100% prima di riportarlo al centro della difesa dal primo minuto.

NAPOLI-UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI: ANTONIO CONTE SCHIERA TITOLARE JUAN JESUS, ALESSANDRO BUONGIORNO PARTIRA’ DALLA PANCHINA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

DINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Kosta Runjaic.