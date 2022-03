Napoli-Udinese, Makengo: “Vogliamo fare il grande salto contro il Napoli”

Il Napoli, insieme con Inter, Juventus e Milan è in lotta per lo Scudetto. La squadra di Luciano Spalletti si trova in una posizione eccellente di classifica, con gli azzurri che puntano a vincere tutte le partite.

Dopo l’importante vittoria contro il Verona di Tudor, gli azzurri saranno impegnati in un’altra sfida insidiosa contro l’Udinese.

Jean-Victor Makengo, centrocampista della squadra friulana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche della partita e della voglia di portare a casa un grande risultato: “Con la Roma e con la Lazio meritavamo di più: ora cercheremo di fare il grande salto con il Napoli. Noi cerchiamo di fare punti in ogni partita, indipendentemente dall’avversario“.

“Quindi anche contro il Napoli. Io penso di essere cresciuto in personalità, mi prendo le mie responsabilità e gioco di più come so“.

Contro il Napoli, quindi, l’Udinese è pronto a giocarsi le sue carte per conquistare punti importantissimi per la salvezza.