Napoli, Udinese senza Beto

I friulani sembrano intenzionati a non convocare Beto per la partita contro il Napoli. A saltare il match potrebbe essere anche Pafundi

A quanto pare, contro il Napoli sembra non schiererà ne Pafundi e ne Beto. Entrambi i giocatori verranno tenuti fuori dai titolari, e probabilmente anche dai convocati, per precauzione. Sottil, infatti, potrebbe far giocare nuovamente i titolari visti contro il Lecce.

Nella partita persa per 1-0, infatti, i bianconeri hanno giocato con un attacco inedito composto da una punta, Nestorovski, con a sostegno Pereyra. L’attaccante macedone continua ad essere il potenziale favorito lì davanti, con l’Udinese che potrebbe quindi giocare con l’11 dell’ultima sconfitta.

“Con il Napoli vogliamo vincere”

Tante le parole a caricare il match, che potrebbe essere quello decisivo per lo scudetto, con Lovric dell’Udinese che ha detto: Conosciamo tutti la situazione ma nella nostra testa c’è solo un obiettivo: la vittoria. Vogliamo conquistare i tre punti davanti ai tifosi”. Parole che, però, sembrano poter caricare ancor di più i partenopei.

Spalletti un paio di giorni fa si è detto costernato per la mancata vittoria con la Salernitana: “Ai miei calciatori dispiace moltissimo non aver dato questa felicità a un pubblico meraviglioso come quello di stasera ma lo senti, lo percepisci da un po’ di tempo che questi sono i punti più difficili da fare a livello mentale, poi se trovi una squadra ben stimolata, ben allenata, la Salernitana si è chiusa a riccio, diventa un po’ difficile e c’è stata un pochino di ingenuità sul gol preso. Deluso al fischio finale? Sono fatto un po’ così, per caso dovessimo vincere per me diventa più tranquillità e più piacere a veder gioire la gente, perchè si percepisce questo affetto, questo amore che diventa massiccio nelle orecchie, nella testa e glielo devi donare“. Una reazione è fortemente aspettata.