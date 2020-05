Napoli, ufficiale il ritorno di Ounas: l’algerino festeggia sui social [FOTO]

Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità, Adam Ounas tornerà ad essere un calciatore del Napoli. Il calciatore franco algerino, dopo una breve parentesi al Nizza, è pronto a far ritorno nella squadra partenopea.

Il calciatore era stato infatti ceduto dal club azzurro a quello francese con la formula del prestito con diritto di riscatto. I francesi però, dopo una stagione in cui il calciatore non ha rispettato appieno le aspettative, hanno deciso di non riscattare il suo cartellino.

Una decisione, quella del Nizza, arrivata anche a fronte della cifra che il club avrebbe dovuto fissare per il riscatto. Ben 25 milioni di euro infatti sarebbero dovuti essere versati dal club francese nelle casse del Napoli per trattenere Adam Ounas. Tanti, troppi.

Adam Ounas si accinge così a ritornare al Napoli. Ovviamente il suo futuro in squadra è però tutt’altro che scritto. Nessun’ipotesi è infatti da escludere riguardo al suo imminente destino. Starà innanzitutto a Gennaro Gattuso valutare il calciatore per trarne così le proprie valutazioni.

La pista più percorribile vedrebbe Ounas nuovamente lontano da Napoli, eppure le posizioni in bilico nel reparto offensivo azzurro di Llorente, Lozano, Callejon, Milik e Mertens lasciano non pochi spiragli alla permanenza del calciatore algerino alle pendici del Vesuvio. Intanto Ounas, come si evince dai suoi social, appare molto carico e determinato in vista del suo ritorno in maglia azzurra.