Napoli, ufficiale la cessione di Petagna per 10.5 mln ma l’attaccante può subito andare via da Monza

Manca meno di un mese all’apertura ufficiale del mercato estivo ma per il Napoli si iniziano a definire le prime trattative ufficiali. Con la salvezza del Monza, infatti, la dirigenza azzurra ha perfezionato la prima cessione, con Andrea Petagna che si trasferisce a titolo definitivo al club lombardo.

La scorsa stagione, infatti, Cristiano Giuntoli ha ceduto l’attaccante in prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A del Monza. Il club di Aurelio De Laurentiis incassa così 10.5 milioni di euro, una cifra comunque importante per un attaccante che in questa stagione ha trovato delle difficoltà mettendo a segno poche reti.

Il futuro di Petagna, però, potrebbe essere lontano da Monza. Nonostante il riscatto dal Napoli, infatti, l’attaccante avrebbe chiesto alla dirigenza maggiori garanzie per la prossima stagione, diventando l’attaccante centrale titolare. Si tratta, però, di una condizione che l’allenatore Raffaele Palladino non può e non vuole garantirgli, situazione per il quale l’attaccante potrebbe decidere di trovarsi una nuova squadra.