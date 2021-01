Napoli, ufficiale l’acquisto del diciottenne Spedalieri: si aggregherà alla Primavera azzurra

In questa sessione di calciomercato invernale il Napoli non è molto attivo, almeno per quanto riguarda la prima squadra.

Mentre il ds Cristiano Giuntoli è impegnato soprattutto sul fronte cessioni, il dirigente della Primavera azzurra, Stefano Stefanelli, ha già messo a segno due acquisti per rinforzare la rosa.

Nelle ultime ore, infatti, è stato chiuso un colpo importante, il difensore Jonathan Spedalieri. Si tratta di un giocatore di 18 anni che proviene dal Potenza. Il difensore centrale si trasferisce a Napoli a titolo definitivo.

Oltre Spedalieri il Napoli Primavera ha già messo a segno un altro colpo importante, l’attaccante Vincenzo Furina. Quest’ultimo, anche lui diciottenne, ha già esordito nell’ultima partita della SSC Napoli Primavera. La partita, però, è finita a reti bianche e il nuovo acquisto non è riuscito a mettere in rete il suo primo gol in maglia azzurra.

Si tratta di due giocatori che, stagione in corso, potranno essere utili anche per Rino Gattuso all’interno della prima squadra. Il mister, infatti, potrebbe convocarli per allenarsi con Mertens e compagni e, semmai convocarli per qualche match non importante.