Napoli, ufficiale rinnovo Raspadori: fortemente voluto da ADL, premiato con un ingaggio più alto

A sorpresa, il presidente del Napoli ha rinnovato il contratto di Giacomo Raspadori: “La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Raspadori fino al 30 giugno 2028“. La trattativa è stata condotta in prima persona da Aurelio De Laurentiis, il quale ha sempre creduto nelle qualità del suo attaccante che nelle scorse settimane è stato riscattato, in seguito dell’obbligo, per 30 milioni di euro. Sommati ai 5 milioni di prestito, si tratta di un affare da 35 milioni di euro complessivi.

Aurelio De Laurentiis ha voluto anche premiare il suo giocatore riconoscendogli uno stipendio leggermente superiore rispetto ai 2.5 milioni di euro previsti dal precedente contratto inserendo degli bonus che gli permetteranno di guadagnare oltre 15 milioni di euro complessivi nei prossimi cinque anni di Napoli, ovvero fino al 2028.