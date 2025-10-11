sabato, Ottobre 11, 2025
HomeSportCalcioNapoli – UFFICIALE: rinnovo Rrahmani fino al 2028
SportCalcioSerie ACalciomercato

Napoli – UFFICIALE: rinnovo Rrahmani fino al 2028

Nicola Borretti
Di Nicola Borretti
0
Fonte Flickr

Amir Rrahmani sta per firmare il rinnovo di contratto con la SSC Napoli! A lanciare la notizia è l’edizione odierna de Il Mattino secondo cui il difensore kosovaro ha prolungato la permanenza in maglia azzurra fino ai 34 anni.

Non può ancora annunciare quando ritornerà in campo, perché la lesione al bicipite femorale non è ancora guarita. Ma presto un annuncio lo farà: resta a Napoli almeno per almeno un altro anno. Il rinnovo è pronto, la scadenza del vecchio contratto era nel giugno del 2027. Ma la firma che sta per apporre sulle paginette che il direttore sportivo Manna ha sapientemente compilato spostano la data al 2028. Quando il capitano del Kosovo avrà quasi 34 anni. E in più il club azzurro terrà per sé una opzione di rinnovo per un’altra stagione”.

Rrahmani quindi potrebbe finire la propria carriera italiana all’ombra del Vesuvio per poi dedicarsi ad una nuova avventura valutando proposte all’estero, magari in Arabia. Il problema, almeno per il momento, è lontano.

Adeguamento anche sul fronte dell’ingaggio con un’offerta da 4,1 milioni di euro a stagione, tra i più pagati della rosa. Il ds Manna anche questa volta ha giocato d’anticipo ed è riuscito a concludere un affare che mette d’accordo il difensore, mister conte e il presidente De Laurentiis.

Articolo precedente
Mercato Napoli, Cammaroto: “Prenderlo a costo zero non sarebbe un affare sbagliato”
Nicola Borretti
Nicola Borretti
Giornalista pubblicista e Direttore di Dailynews24.it
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode