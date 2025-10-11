Napoli – UFFICIALE: rinnovo Rrahmani fino al 2028

Amir Rrahmani sta per firmare il rinnovo di contratto con la SSC Napoli! A lanciare la notizia è l’edizione odierna de Il Mattino secondo cui il difensore kosovaro ha prolungato la permanenza in maglia azzurra fino ai 34 anni.

“Non può ancora annunciare quando ritornerà in campo, perché la lesione al bicipite femorale non è ancora guarita. Ma presto un annuncio lo farà: resta a Napoli almeno per almeno un altro anno. Il rinnovo è pronto, la scadenza del vecchio contratto era nel giugno del 2027. Ma la firma che sta per apporre sulle paginette che il direttore sportivo Manna ha sapientemente compilato spostano la data al 2028. Quando il capitano del Kosovo avrà quasi 34 anni. E in più il club azzurro terrà per sé una opzione di rinnovo per un’altra stagione”.

Rrahmani quindi potrebbe finire la propria carriera italiana all’ombra del Vesuvio per poi dedicarsi ad una nuova avventura valutando proposte all’estero, magari in Arabia. Il problema, almeno per il momento, è lontano.

Adeguamento anche sul fronte dell’ingaggio con un’offerta da 4,1 milioni di euro a stagione, tra i più pagati della rosa. Il ds Manna anche questa volta ha giocato d’anticipo ed è riuscito a concludere un affare che mette d’accordo il difensore, mister conte e il presidente De Laurentiis.