Napoli ufficialmente campione d’inverno, l’Inter perde a Firenze: Conte a +3 e primo in classifica

L’Inter di Simone Inzaghi si ferma a Firenze e perde tre punti fondamentali per la corsa Scudetto. Antonio Conte e la squadra possono quindi festeggiare il titolo di campione d’inverno e si troveranno, nella prossima gara di campionato contro l’Udinese, con tre punti di vantaggio.

I nerazzurri hanno recuperato stasera la partita di Firenze. Il napoletano Palladino è riuscito a fare lo sgambetto ai nerazzurri e portare a casa tre punti che portano la Viola al quarto posto in classifica insieme con la Lazio di Baroni.

NAPOLI UFFICIALMENTE CAMPIONE D’INVERNO, L’INTER NON RIESCE A VINCERE NEL RECUPERO DELLA PARTITA DI SERIE A CONTRO LA FIORENTINA DI PALLADINO

Per decretare la squadra campione d’inverno era necessario che si disputasse prima la partita tra Fiorentina ed Inter, il recupero della gara di campionato interrotta più di un mese fa per via dell’infortunio a Bove. Ora che i nerazzurri non sono riusciti a portare a casa i tre punti, il Napoli ha cucito sul petto il titolo di campione d’inverno.