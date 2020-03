Napoli, Ugolini: “Gattuso soddisfatto della difesa, meno dell’incisività degli attaccanti”

Massimo Ugolini, noto giornalista Sky, è intervenuto quest’oggi nel corso della trasmissione “Campo Aperto” per rilasciare alcune dichiarazioni riguardanti il Napoli.

Innanzitutto il giornalista ha espresso il suo pensiero riguardo alle possibilità possedute dal Napoli di centrare la qualificazione per la Champions League del prossimo anno. Arrivare al quarto posto non sarà facile per gli azzurri ma comunque neanche impossibile. Ecco dunque le sue parole in merito alla corsa Champions.

“La speranza è l’ultima a morire, ma molto dipende da Roma e Atalanta. Il Napoli sta dimostrando di dare continuità ai risultati. Le giornate diminuiscono a questa scalata, ma l’ambizione è arrivare in Champions. Sarebbe una rimonta clamorosa. Le ultime prestazioni inducono all’ottimismo“.

Massimo Ugolini ha poi continuato parlando delle caratteristiche del nuovo Napoli targato Gennaro Gattuso. Secondo il giornalista il tecnico azzurro è soddisfatto soprattutto della fase difensiva della sua squadra. Meno soddisfazione vi è invece delle troppe occasioni sciupate dai suoi giocatori nella parte avanzata del campo. Ecco il suo intervento in merito.

“Gli azzurri hanno tante opzioni per raggiungere il gol. Gattuso è estremamente soddisfatto anche della linea difensiva. Di contro ci sono le tantissime palle gol non sfruttate per chiudere la partita. Rispetto a prima gli attaccanti stanno dando un incisività minore”.