Napoli, ultima al Maradona non solo per Conte: almeno quattro calciatori diranno addio

La sfida contro l’Udinese non è soltanto l’ultima partita stagionale del Napoli, ma anche una serata piena di emozioni e possibili addii. Al triplice fischio, diversi volti azzurri sono apparsi commossi, consapevoli che quel saluto sotto la curva potesse rappresentare la fine di un ciclo importante. Anche Antonio Conte, accolto dagli applausi del pubblico, ha vissuto momenti intensi.

Tra i calciatori più emozionati c’era sicuramente Pasquale Mazzocchi, napoletano e tifoso del Napoli fin da bambino. L’esterno potrebbe lasciare il club dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, ma il legame con la città resterà speciale. Situazione simile anche per Frank Zambo Anguissa, uno dei protagonisti degli ultimi anni azzurri e possibile sacrificio di mercato per finanziare il nuovo progetto tecnico della società.

Addio praticamente certo, invece, per Juan Jesus ed Eljif Elmas. Il difensore brasiliano ha il contratto in scadenza e difficilmente rinnoverà con il Napoli, chiudendo così la sua esperienza in azzurro. Il centrocampista macedone, invece, non sarà riscattato dopo il prestito e farà ritorno al Lipsia.

Anche il futuro di Leonardo Spinazzola resta fortemente in dubbio. L’esterno italiano potrebbe lasciare il Napoli durante l’estate, soprattutto in caso di rivoluzione tecnica dopo l’eventuale addio di Conte. La gara contro l’Udinese, quindi, rischia di essere ricordata come l’ultima notte azzurra per diversi protagonisti.