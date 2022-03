Napoli, ultimi mesi di Ospina come estremo difensore: avanza l’ipotesi Inter

Il campionato di Serie A è ancora nel pieno del suo svolgimento, così come la corsa scudetto, che vede Milan, Napoli ed Inter come principali pretendenti in corsa per il titolo di campione d’Italia.

Ma se da un lato le squadre pensano solo a fare quanti più punti possibili in campo, le dirigenze stanno già delineando i futuri piani di mercato, tra professionisti in partenza ed altri in arrivo.

Per quanto riguarda la situazione portiere, il Napoli sta vedendo trascorrere quelli che con tutta probabilità saranno gli ultimi mesi di David Ospina come portiere del club partenopeo.

A parlare della situazione è il Corriere dello Sport, che ha anche stilato una lista delle possibili pretendenti interessate all’estremo difensore, e tra queste compare anche una diretta avversaria del Napoli: l’Inter.

“Per il colombiano si sarebbe già mosso il Real Madrid che è al momento in pole, ma non è da escludere anche la pista Inter, che andrebbe sull’ex Arsenal nel caso in cui non si rinnovasse il contratto di Handanovic“.