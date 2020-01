Napoli, ultimo assalto a Kumbulla: pronti 25 milioni per il Verona!

Ultimissimo giorno di mercato e molti club stanno studiando i colpi last minute da piazzare entro la chiusura di questa finestra di calciomercato invernale. Tra le squadre che ancora si muovono alla ricerca di qualche occasione in entrata vi è anche il Napoli. Teoricamente la società azzurra ha ultimato il proprio piano di mercato, eppure si sta lavorando a un clamoroso colpo last minute.

A riportare l’indiscrezione è stato questa mattina Raffaele Auriemma tra le pagine dell’edizione odierna di TuttoSport. Secondo il giornalista, sempre molto vicino all’ambiente partenopeo, quest’oggi il Napoli proverà l’ultimo affondo per provare a prendere Kumbulla per giugno. In particolare nel pomeriggio il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli tornerà a bussare alla porta di Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, per proporre la propria offerta.

La società di Aurelio De Laurentiis ha pronta per il Verona un’offerta da 25 milioni di euro, bonus compresi. L’obiettivo è quello di anticipare tutta la concorrenza interessata al difensore e chiudere il colpo entro le ore 20 di questa sera. L’eventuale colpo sarà quindi in stile Rrahmani e Petagna.

Se la trattativa dovesse andare in porto, ecco che il Napoli, incredibilmente, sarebbe riuscito ad assicurarsi ben 3 colpi in entrata per la prossima stagione. Il tutto nel mercato invernale. Una sessione di mercato quantomeno atipica quella azzurra che volge al termine.