Napoli, ultimo tentativo di ADL per Kim ma il telefono dell’agente è sempre ‘occupato’

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non si sarebbe ancora rassegnato all’idea di perdere Kim. Il difensore coreano ha infatti una clausola rescissoria variabile da 50 a 70 milioni di euro a seconda del club che acquisterà il suo cartellino e che vale per un periodo limitato di tempo: dal primo al quindici luglio. Ci sono, quindi, ancora pochi giorni per decidere il suo futuro che, però, è lontano da Napoli.

Aurelio De Laurentiis, infatti, vorrebbe far restare il difensore, almeno un altro anno, convincendolo ad accettare un contratto importante con ingaggio maggiorato rispetto a quello attualmente percepito. Un ultimo tentativo, però vano. L’agente del calciatore non ne vuole sapere di accettare nuove proposte e il suo telefono è sempre ‘occupato’ per le chiamate provenienti da Napoli.

Mentre il difensore è impegnato nella leva obbligatoria in Corea, il suo agente è al lavoro con i club che sono pronti a pagare la clausola, tra cui il Bayern Monaco. Il club bavarese ha infatti offerto uno stipendio importante e non raggiungibile da parte della SSC Napoli: 12 milioni di euro a stagione.

L’edizione de Il Corriere dello Sport spiega che “[…] il Napoli, nella questione, ha dovuto semplicemente recitare il ruolo dello spettatore, ha lusingato il suo centrale difensivo proponendogli il rinnovo su basi aderenti alla filosofia del club, si è rassegnato e comunque ha sognato di poter resistere anche un solo anno ancora“.