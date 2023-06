Napoli, ultimo tentativo disperato di ADL per Kim ma il Bayern è inarrivabile

Mancano solo 24 ore e poi il Bayern Monaco potrà pagare la clausola rescissoria di Kim. Il difensore centrale del Napoli è attualmente in Corea per sostenere il servizio militare e sono i suoi agenti a seguire le evoluzioni del calciomercato, con la proposta del club bavarese che è stata accettata nella giornata di ieri.

Tuttavia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non si è ancora rassegnato ed ha fatto una nuova proposta agli agenti del calciatore prevedendo anche una nuova clausola rescissoria. L’obiettivo, infatti, era farlo rimanere almeno un’altra stagione con la maglia partenopea. Non c’è stato, però, nulla da fare. La proposta del Bayern Monaco è inarrivabile, motivo per il quale gli agenti non hanno preso in considerazione la nuova offerta. Il giorno della firma di Kim con il Bayern dovrebbe avvenire il 4 luglio, ovvero quando ci sarà la conclusione del servizio militare.