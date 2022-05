Napoli, ultimo tentativo per rinnovare Ospina: i dettagli

Il club tenta il tutto e per tutto per rinnovare il colombiano

David Ospina è un portiere colombiano in scadenza con il Napoli. Nonostante ciò, il club azzurro non vuole mollare la presa e preferirebbe che il giocatore rinnovasse il suo contratto. Vediamo le ultime news.

Ultimo tentativo per il rinnovo

Il club dovrà valutare anche la situazione di Alex Meret, tuttavia David Ospina resta il preferito anche di Luciano Spalletti. Il tecnico infatti vorrebbe il suo rinnovo ma il giocatore chiede un ingaggio troppo alto per proseguire.

L’edizione odierna de Il Mattino ha spiegato che il Napoli farà un ultimo tentativo per trattenerlo. Se così non dovesse essere, il club sarebbe già a lavoro per trovare il sostituto. Si legge sul quotidiano:

“Sì, perché al netto di un ultimo tentativo per il rinnovo di Ospina, l’obiettivo per la porta resta il portoghese del Granada Luis Maximiano (23 anni). Anche per lui il Napoli è già all’opera e spera di chiudere il prima possibile l’accordo per evitare spiacevoli sorprese, ovvero aste al rialzo”.